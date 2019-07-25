Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером [ Редактировать ]
Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о своих ожиданиях от поединка обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Mafiasportmedia.
"Какие шансы я даю Ломаченко? Почему вы не спросите, какие шансы у Кэмпбелла? Я хочу поскорее увидеть этот поединок. Почему? Потому что наблюдать за тем, как Ломаченко выходит в ринг - это самое крутое, что можно увидеть в боксе", - заявил Усик
Кто является лучшим боксером в мире? Думаю, что Ломаченко. Он лучший из лучших.
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