Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о своих ожиданиях от поединка обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Mafiasportmedia.

"Какие шансы я даю Ломаченко? Почему вы не спросите, какие шансы у Кэмпбелла? Я хочу поскорее увидеть этот поединок. Почему? Потому что наблюдать за тем, как Ломаченко выходит в ринг - это самое крутое, что можно увидеть в боксе", - заявил Усик

Кто является лучшим боксером в мире? Думаю, что Ломаченко. Он лучший из лучших.

Ранее проигравший Усику боксер высказался о сопернике.