Джонсон обіцяє завершити процес розлучення з Євросоюзом до 31 жовтня

Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - сформував новий уряд. Ключові посади - віддав прихильникам виходу країни зі складу ЄС.

Зокрема, очільником МЗС став ексміністр із питань Брекзиту Домінік Рааб. Джонсон обіцяє завершити процес розлучення з Євросоюзом до 31 жовтня.

Тоді ж за прогнозами посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко відбудеться його перша зустріч із президентом Володимиром Зеленським.