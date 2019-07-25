МЗС Британії очолить Рааб [ Редактировать ]
Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - сформував новий уряд. Ключові посади - віддав прихильникам виходу країни зі складу ЄС.
Зокрема, очільником МЗС став ексміністр із питань Брекзиту Домінік Рааб. Джонсон обіцяє завершити процес розлучення з Євросоюзом до 31 жовтня.
Тоді ж за прогнозами посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко відбудеться його перша зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
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