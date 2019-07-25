КНДР запустила дві ракети зі східного узбережжя Корейського півострова в напрямку Японського моря. Про це повідомили військові сусідньої Південної Кореї.

Утім, про які саме боєголовки йдеться - наразі невідомо. За даними американських військових - відстань польоту становила близько 430 км, отже, то були ракети малої дальності. Схожі випробування Пхеньян уже проводив у травні.