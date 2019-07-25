25 июля в 12:00, по обращению "Оппозиционной платформы - За жизнь", Донецкий окружной административный суд начал заседание по делу о подкупе избирателей на выборах в Торецке, 52 избирательный округ.

"Нами подано более 10 обращений в суды по всем фактам нарушения избирательного процесса - это минирование участков, "карусели", "сетка" для скупки голосов, вбросы бюллетеней и подкуп избирателей. Также мы требуем дать законную оценку грубым нарушениям закона со стороны участковых и окружной избирательных комиссий. Мы видели массовые фальсификации и махинации со стороны кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко и купленных им членов окружной комиссии, которые сделали все, чтобы украсть победу у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Погодина. Мы требуем восстановить верховенство права, вернуть процесс в законное русло и защитить выбор жителей 52 округа", - заявил юрист Юрий Красненко.