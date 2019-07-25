Мужчина развращал маленькую внучку соседки [ Редактировать ]
В Волынской области 48-летнего мужчину по подозрению в развращении 6-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.
В среду, 24 июля, обратилась бабушка девочки. Заявительница сообщила, что 48-летний сосед совершил развратные действия в отношении ее малолетней внучки.
Злоумышленника задержали, по данному факту следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры начали уголовное производство. Речь идет о совершении развратных действий в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 20 июня, появились подробности убийства пропавшей 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.
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