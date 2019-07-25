Праздник Крещения Руси учредили в 2008 году, подписал соответствующий Указ президент Украины Виктор Ющенко.



Согласно истории крещения Руси, 28 июля 1015 года - дата смерти Владимира, а вот точной даты массового крещения русичей нет, предположительно это произошло 14 августа 988 года.



Общеизвестно, что на подобный шаг великий князь пошел из политических соображений, ведь крайне важно было укрепить власть и объединить в одно целое враждующие земли.



Владимиру поступало предложение принять мусульманство, иудейскую веру, католичество, но решение принял в пользу православия.



Повлияли ряд факторов: аргументы византийского священника, поездка в Константинополь, желание укрепить дипломатические отношения с Византией, православная вера его бабки - княгини Ольги.



Первое, что сделал впоследствии правитель - сам крестился в Херсонесе и принял новое имя - Василий, а потом окрестил своих детей и подданных, избавился от жен-язычниц женившись на византийке Анне.

Массовое крещение народа происходило в Днепре. Избавиться от язычества было не так-то просто, в некоторых воеводствах людей заставляли принять христианство с помощью меча и огня. Первый православный храм в Киеве построили на месте языческого капища.

Что было до Владимира

Крещение Руси князем Владимиром было лишь продолжением длительного процесса христианизации украинских земель. Различные источники указывают на то, что христианство появилось здесь задолго до крещения Владимира – еще в I веке, когда в Киеве находился апостол Андрей Первозванный.

Есть также данные о первых христианах-мучениках в Крыму, в частности, о гибели одного из первых Римских архиереев Папы Климента І.

Более того, в летописях говорится о крещении князя Аскольда в 860 году во время похода на Константинополь, который якобы даже пытался крестить киевлян, но в 882 году его убили.

Однако христианские общины в Киеве остались, о чем свидетельствует договор Руси с Константинополем, заключенный при князе Игоре в 941 году.

Новый подъем христианства на Руси начался при святой княгине Ольге, которая признана также равноапостольной.

Программа мероприятий ко Дню крещения Руси

На центральных улицах столицы в честь праздника пройдут молебни и крестные ходы.

28 июля свой первый крестный ход проведет Православная церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Он начнется с молебна в 8.30 в Софии Киевской и пройдет к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

Также на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезут мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господнего.

Они будут находиться 28 июля в Святой Софии во время торжественной божественной литургии, после которой их возьмут с собой в крестный ход.

29 июля мощи снова будут на территории Михайловского Златоверхого монастыря. В его кафедральном соборе до 18:00 все желающие смогут поклониться и помолиться у святыни.

Украинская православная церковь Московского патриархата также проведет свой крестный ход. 27 июля в 13.00 на Владимирской горке состоится торжественный молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

После завершения молебна состоится крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

28 июля в 9:00 состоится торжественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую проведет предстоятель УПЦ МП Онуфрий.