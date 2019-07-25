Зеленський і Трамп узгодили умови зустрічі у США [ Редактировать ]
Візит українського президента до Сполучених Штатів обговорили Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Поспілкувалися телефоном, це вже їхня друга розмова.
Очільник США, зокрема, привітав Зеленського з успішним проведенням виборів. Наголосив, що Вашингтон й надалі підтримуватиме Україну. І додав - чекає від Києва реформ і завершення розслідування корупційних справ.
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