Візит українського президента до Сполучених Штатів обговорили Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Поспілкувалися телефоном, це вже їхня друга розмова.

Очільник США, зокрема, привітав Зеленського з успішним проведенням виборів. Наголосив, що Вашингтон й надалі підтримуватиме Україну. І додав - чекає від Києва реформ і завершення розслідування корупційних справ.