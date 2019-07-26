ООН призывает как Россию и Украину действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря. Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает российское издание ТАСС.

"Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм", - сказал Хак.

Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.