Задержание российского танкера: в ООН сделали заявление [ Редактировать ]
ООН призывает как Россию и Украину действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря. Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает российское издание ТАСС.
"Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм", - сказал Хак.
Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.
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