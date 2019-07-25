В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания.

На видеозаписи видно, в частности, как сотрудники Службы безопасности разговаривают с капитаном корабля и проверяют документы судна.

Так, 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом России зашел танкер NIKA SPIRIT, который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Всю необходимую и полученную информацию пограничники передали военной прокуратуре, которая ведет это дело.

Сейчас группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Ранее сообщалось, что в США намерены ввести санкции против России.