Зоозахисники опублікували у соцмережах відео про те, як утримують собак в одному з українських університетів. Стверджують - над ними там ставлять експерименти. Публікація викликала неабиякий резонанс. Чи справді тварини були у таких умовах та чи мали право науковці їх використовувати у своїх дослідах - з'ясовувала Магда Кривов'яз.

Ці кадри відзняла зооактивістка у Білоцерківському аграрному університеті. В одному з приміщень ветеринарного факультету.

"Ми приїхали і побачили що в одній з кімнат вікна були закриті фанерою знаходилося 5 собак в приміщенні де порушенні всі норми санітарні, дуже їдкий запах випорожнень", - говорить Ірина Мурга, керівниця зоозахисної організації.

Жінка стверджує собак використовували для експериментів. Щоб з'ясувати ситуацію, вирушаємо в університет. Нашу знімальну групу зустріла ціла делегація, і передусім провели екскурсію закладом. Декан розповідає - багато приміщень зараз на реконструкції. І додає - тут дотримуються європейських стандартів,

"Ми знаходимося зараз у новоствореній лабораторії з молекулярної діагностики", - говорить Михайло Рубленко, завідувач кафедри хірургії.

"Ця лабораторія була обладнана за кошти ЄС за рахунок гранту", - говорить Тарас Царенко, доцент.

Нарешті, підходимо до приміщення, де утримували чотирилапих. Зустрічаємо одного з тих собак. Виявляється вони дійсно були частиною експерименту, для якого один з аспірантів просто використав безпритульних тварин з території університету.

"Аспіранту треба було кров від клінічно здорових тварин яких не поступає в клінікі аби визначити показники біологічні маркери кісткового метаболізму, він кілька разів взяв у них забір крові", - говорить Михайло Рубленко, завідувач кафедри хірургії.

Протоколи експериментів побачити наразі неможливо усі у відпустках, пояснює керівництво. Та чи є дозвіл на відлов тварин не знають.

"У нас є окрема частина в законі про жорстоке поводження з тваринами яка регламентує процес відлову і мають бути документи від Держсподивслужби або міської ради для чого був здійснений даний вилов, яка їх подальша доля. Просто відловили тварин, просто посадили в кімнату з жахливими умовами утримання", - говорить Ірина Мурга, керівниця зоозахисної організації.

Після процедур тварин відпустили, а ті жахливі умови, в яких були собаки, не порушення - стверджують науковці.

"Собаки були тимчасово переведені в це приміщення. Приміщення освітлене як штучно так і природньо. Це приміщення постійно прибиралося", - говорить Михайло Рубленко, завідувач кафедри хірургії.

"Порушення умов утримання і обслуговування собак порушень не було", - говорить Володимир Сахнюк, декан факультету ветеринарної медицини.

Однак догану, як декан так і аспірант отримали, саме за порушення правил утримання. Це приміщення, кажуть відремонтують до кінця року А доти нас запевнили тварин тут більше не буде. Між тим, зоозахисниця вже готує подання до міністерства освіти. Каже випадок такого утримання тварин в університетах України фіксує уже не вперше.