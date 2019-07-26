Черкаси у розпал літа мало не залишилися без пляжів

Черкаси у розпал літа мало не залишилися без пляжів. Через кишкову паличку комунальники заборонили купання майже повсюди. Що викликало забруднення - розповість Станіслав Кухарчук.

Уже кінець липня, а черкаські пляжі на диво порожні. Вже другий тиждень на вході відпочивальників зустрічають таблички про заборону купання у воді виявили кишкову паличку. Щоправда, затятих пляжників це не лякає.

Брати Андрій та Іван на пляжі мало не щодня. Кажуть, узбережжя спорожніло радше через похмуру погоду, аніж заборону купання. Від кишкової палички у хлопців свій "антибіотик"- жарти.

"У нас иммунитет сильный, мы на витаминах. Мы думаем, ну в принципе, вода чистая, пляж тоже чистый, недавно прошел дождь", - говорить Андрій Та Іван Мандрикови, жителі Черкас.

Саме в дощах і справа, запевняє заступник директора черкаської "дирекції парків". До узбережжя виведена центральна зливна каналізація з усього міста. Жодних фільтрів, каже чиновник, на цих трубах немає. Крім того, стоки в каналізацію незаконно скидають і жителі приватного сектора.

"Періодично, коли течія трошки зупиняється, ця брудна вода, під час взяття аналізів, показує перевищення показників, от на сьогодні перевищення втричі, при нормі в 5 тисяч, вона показує 15", - говорить Володимир Стойко, заступник директора КП "Дирекція Парків".

У дніпровській воді в Черкасах не лише кишкова паличка. Ще на початку літа метеорологи проводили аналіз води на вміст важких металів та хімічних сполук. Результати шокують - перевищення граничної норми удвічі, а то й утричі. До того ж, прогрів води спричинив ще одне негативне явище цвітіння синьо-зелених водоростей.

"Важкі метали, мідь, феноли - це не від синьо-зелених водоростей. Це все скиди від підприємств коли підвищується концентрація забруднюючих речовин у воді, результатом цього є збільшення синьо-зелених водоростей. Ці водорості поглинають з води більше кисню і як наслідок починає гинути риба", - говорить Діана Мовсісян, метеоролог Черкаського обласного гідрометцентру.

Поки сюжет готувався до ефіру Держпродспоживслужба оприлюднила результати нових аналізів води. І цього разу результати виявилися більш втішними концентрація кишкової палички пішла на спад тож найближчим часом, допоки не задощить, на пляжах можна купатися.