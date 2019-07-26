3D-принтер для друку людських органів на Міжнародну космічну станцію доставить вантажний корабель Dragon компанії SpaceX.

Ракета із космічним апаратом стартувала з космодрому у Флориді сьогодні. На МКС капсула прибуде вже завтра. За допомогою 3D-принтера космонавти досліджуватимуть можливість виробництва капілярних структур. На планеті їх важко створити через земне тяжіння. Разом із матеріалами для експериментів корабель доставить харчі для екіпажу станції та так званий стикувальний перехідник - вузол, що в майбутньому дозволить стикуватися зі станцією комерційним кораблям. Після завершення місії, капсула Дрегон повернеться на Землю.