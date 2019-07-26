В Киеве ребенок выпал с балкона [ Редактировать ]
В Киеве на улице Российской произошел страшный инцидент. Известно, что трехлетний ребенок выпал с балкона, передает "Информатор".
По предварительной информации, очевидцы видели, как ребенок играл на балконе и, не удержавшись, выпал с него, а через несколько минут из подъезда выбежала мать.
Женщина рассказала, что на несколько минут оставила своего трехлетнего сына одного в квартире, а он случайно закрылся на внутренний замок и пошел играть на балкон.
Мальчик остался жив. На место происшествия прибыли медики и забрали мальчика на осмотр в больницу.
Ранее сообщалось, что мужчина выпрыгнул на ходу из "скорой" и сбежал, а также под Киевом женщина подорвалась на гранате.
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