В воскресенье, 21 июля, в Кривом Роге на Европейском бульваре случилось жуткое происшествие. Известно, что из окна выпал 2-летний ребенок. Ребенка госпитализировали в местную больницу, передает "Информатор".

Известно, что ребенок выпал из открытого окна на втором этаже. В это время еще один ребенок находился дома. Несчастный случай заметила прохожая, она же и вызвала скорую.

Ребенка госпитализировали с переломом лобной кости слева с переходом в теменную и ссадинами лица. Родителям о произошедшем сообщили.

Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что под Ривне двух детей засыпало песком, а также на николаевском вокзале нашли труп младенца.