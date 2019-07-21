В Кривом Роге 2-летний ребенок выпал из окна [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, в Кривом Роге на Европейском бульваре случилось жуткое происшествие. Известно, что из окна выпал 2-летний ребенок. Ребенка госпитализировали в местную больницу, передает "Информатор".
Известно, что ребенок выпал из открытого окна на втором этаже. В это время еще один ребенок находился дома. Несчастный случай заметила прохожая, она же и вызвала скорую.
Ребенка госпитализировали с переломом лобной кости слева с переходом в теменную и ссадинами лица. Родителям о произошедшем сообщили.
Детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что под Ривне двух детей засыпало песком, а также на николаевском вокзале нашли труп младенца.
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