Во Львове на остановке сбили 16-летнюю девушку [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, во Львове на улице Городоцкой, 187 произошло ДТП. Отмечается, что на остановке общественного транспорта сбили 16-летнюю львовянку. Об этом сообщается в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины.
По словам правоохранителей, водитель Dacia, 35-летний львовянин, совершил наезд на шестнадцатилетнюю жительницу Львова, которая как раз выходила из маршрутного автобуса. В результате наезда девушка получила телесные повреждения.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист сбил 4-летнего ребенка, а также под Полтавой в ДТП перевернулась маршрутка.
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