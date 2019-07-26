В четверг, 25 июля, во Львове на улице Городоцкой, 187 произошло ДТП. Отмечается, что на остановке общественного транспорта сбили 16-летнюю львовянку. Об этом сообщается в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины.

По словам правоохранителей, водитель Dacia, 35-летний львовянин, совершил наезд на шестнадцатилетнюю жительницу Львова, которая как раз выходила из маршрутного автобуса. В результате наезда девушка получила телесные повреждения.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист сбил 4-летнего ребенка, а также под Полтавой в ДТП перевернулась маршрутка.