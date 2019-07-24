Под Полтавой в ДТП перевернулась маршрутка [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, вблизи Диканьки Полтавской области на автодороге "Полтава-Сумы" произошло ДТП. Отмечается, что перевернулся маршрутный микроавтобус. Известно, что один пассажир пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Диканьского отделения полиции.
"Газель "Рута" (маршрутом "Полтава - Миргород"), под управлением 40-летнего полтавчанина, перевернулась в результате столкновения с автомобилем ВАЗ-2110, под управлением 25-летнего жителя Житомирской области", - сообщили в полиции.
В автобусе на момент ДТП, как отмечается, находились водитель и пятеро пассажиров.
"В результате столкновения травмы получил пассажир автобуса, 1974 года рождения, мужчина доставлен в диканьскую центральную районную больницу", - добавили в полиции.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что под Николаевом в ДТП пострадали четверо детей, а также под Донецком мужчина жестоко расправился с товарищем.
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