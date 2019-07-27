Замість французького вина - шотландський віскі. США та Велика Британія створять зону вільної торгівлі. Про початок переговорів Трамп вже домовився зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном. Лідери поспілкувалися телефоном.

На думку американського президента, раніше вільно торгувати між собою країнам заважало саме членство Сполученого королівства в Євросоюзі. А отже угоду укладуть одразу після "Брекзиту".

"Ми щойно говорили з Борисом, я привітав його. Він уже готовий працювати. Вважаю, у нього все вийде чудово. Ми вже працюємо над торговельною угодою. Переконаний, що вона дасть суттєві результати. Ми можемо збільшити товарооббіг між країнами в три-чотири рази. Адже раніше на заваді цьому стояли їхні відносини з ЄС", - заявив Дональд Трамп, президент США.