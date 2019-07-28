Анджелина Джоли попала в объективы, вечно преследующих ее, журналистов в Лос-Анджелесе после визита в салон красоты.

Поклонники обратили внимание на модный образ 44-летней голивудской звезды. Джоли одела костюм в бельевом стиле - шелковый топ и брюки черного цвета. Изюминкой образа стала грудь актрисы. Нижнее белье под блузу Анджелина не одела. Образ дополнили изящные солнцезащитные очки.

В последнее время в прессе снова обсуждают нездоровую худобу Джоли. Как известно, актриса страдала нервным расстройством и анорексией. Ее состояние усугубилось во время развода с Брэдом Питтом.

Отметим, что на этот раз актриса отправилась на прогулку в одиночестве. Рядом с ней фотографы не увидели детей.

Фото:golos.ua

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