А от новому прем'єр-міністру Великобританії не до розваг. Борис Джонсон влаштував черговий скандал. У резиденцію на Даунінг-стріт він переїхав не з дружиною, а з коханкою.

Хто вона - тіньова перша леді? І чому через свою пасію Джонсону довелося ночувати на вулиці? - в сюжеті Світлани Чернецької з Лондона.

Ніхто не супроводжує нового прем'єра в найважливіший момент його політичної кар'єри. Зазвичай по ліву руку від очільника уряду стоїть його сім'я. Втім, Борис Джонсон наразі у процесі розлучення.

У свою нову резиденцію - на Даунінг-стрит 10 Борис теж заходить один. Втім, вже незабаром до нього приєдналася ось ця білявка у рожевій сукні, зайшовши через задні двері будинку. Це 31-річна Керрі Сімондс - коханка нового прем'єра. Разом вони вже півтора року. Саме через роман із нею Джонсон вирішив піти від дружини.

Борис Джонсон відомий своїми романтичними пригодами на стороні. Одна із них закінчилася народженням позашлюбної дитини. П'ятої для Бориса. Ще два сини та дві дочки він виростив у шлюбі з успішною юристкою Мариною Вілер. Разом вони були 25 років.

З Керрі Сімондс політик познайомився ще 7 років тому. Дівчина працювала в його команді на виборах мера Лондона. Потім стала радником кількох політиків. А кар'єру в Консервативній партії почала на позиції прес-секретаря. Втім, доволі швидко очолила департамент зі зв'язків з громадськістю.

"Не знаю про усіх вас, але я чула чимало сміховинних причин, якими намагалися виправдати вбивства китів", говорить Керрі Сімондс, подруга Бориса Джонсона.

Активістка та піарниця, Керрі Сімондс має палкі політичні переконання. Вона виступає за збереження океанів, захист тварин і боротьбу з пластиковим забрудненням.

Відколи Джонсон став головним кандидатом на прем'єрську посаду, увага до його пасії подвоїлася. Минулого місяця пара потрапила на передовиці багатьох газет через побутову сварку. Дівчина виганяла Бориса з квартири, бо той начеб-то залишив плями від вина на світлому дивані. Коханці так палко сварилися, що сусідам довелося викликати поліцію. Ці домашні розбірки Джонсону пригадали й під час прем'єрських перегонів.

"Цікаво, чому до вашого будинку приїжджала поліція в ніч на пятницю?"

"Здається, глядачі зібралися тут через такого капосного інтерв'юера, як ви. Але не думаю, що їм цікаво знати те, про що ви запитали". - говорить Борис Джонсон, кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Без офіційного статусу дружини, Сімондс не стане повноцінною першою леді. Приміром, їй не можна побувати на аудіенції у королеви, чи найняти помічника за державні гроші. Різниця у віці між Борисом та Керрі - 24 роки. Вони стануть першою неодруженою парою, яка житиме в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стрит.