Трагедия в метро: мужчина толкнул под поезд мать с ребенком [ Редактировать ]
В Германии мужчина толкнул мать с ребенком под поезд. Об этом сообщает "Сегодня".
Известно, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели отмечают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.
"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро погиб человек.
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