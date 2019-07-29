Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком/ Фото: Pixabay

В Германии мужчина толкнул мать с ребенком под поезд. Об этом сообщает "Сегодня".

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Известно, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели отмечают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.

"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро погиб человек.