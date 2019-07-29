Податкові канікули для молоді. Сусідня Польща скасувала оподаткування для громадян до 26 років. Як новий закон стосується України? Знає Ірина Іванова.

Втримати всіма засобами. Польська влада вирішила ліквідувати податок на прибуток для молодих поляків. Головна умова - мати менше як 26 років, а річний дохід не повинен перевищувати 20-ти тисяч євро в еквіваленті. Закон не поширюється тільки на засновників приватних компаній. Усе це для того, щоб молодь вибирала для життя й роботи батьківщину, а не багатші країни ЄС.

"Примусовий виїзд нашої молоді має припинитися. Вона повинна залишатися в Польщі, повинна хотіти тут зоставатися. Наш обов'язок - над цим працювати. Така реальність. Для втілення мети ще цього року вкладемо в проекту мільярд злотих", - говорить Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі.

Ініціативу просувала урядова національно-консервативна партія "Закон і справедливість". Разом із тим вона збільшила виплати на дітей, а також пенсії. І це за три місяці до парламентських виборів у країні. Купують виборця - не інакше, заявили політичні опоненти.

"Складно не помітити, що така активність вібувається напередодні виборів. Два роки, рівно два роки вони змарнували для молодих поляків, відколи наша платформа представила економічний план", - говорить Марта Ґолбік, депутатка сейму, партія "Громадянська платформа".

За даними уряду, податкові пільги поширяться на понад два мільйони поляків. Вони почнуть діяти з першого серпня. Економісти сподіваються, що закон, уже підписаний президентом, допоможе не тільки збільшити зайнятість молодих людей і викорінити нелегальне працевлаштування, а й втримати в Польщі молодих українців.

Польща гостро відчуває нестачу кваліфікованих працівників. Молодь виїжджає у Західну Європу, надаючи перевагу ліпшому соціальному захисту. Не секрет, що частково цей брак кадрів покривають українці, які їдуть сюди на навчання та на роботу. За даними тамтешнього Центрального статистичного управління, торік сімдесят три відсотки дозволів іноземцям на працю в Польщі отримали саме українці.