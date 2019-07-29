Секретарь Киевского горсовета уходит в отставку [ Редактировать ]
Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив уходит в отставку. Об этом он сообщил об этом в Facebook.
По его словам, он принял такое решение в связи, чтобы возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете.
"Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив.
Раньше сообщалось о том, что глава МВФ подала в отставку. А также глава ГФС подал в отставку.
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