Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив уходит в отставку. Об этом он сообщил об этом в Facebook.

По его словам, он принял такое решение в связи, чтобы возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете.

"Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив.

Раньше сообщалось о том, что глава МВФ подала в отставку. А также глава ГФС подал в отставку.