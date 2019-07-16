Во вторник, 16 июля, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард подала в отставку. Об этом сообщается в заявлении Лагард на сайте Фонда.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента", - сказано в заявлении.

Отмечается, что исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

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Как известно, после выборов в Европарламент Лагард предложили назначить на главой Европейского центрального банка. В связи с этим она решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ.

Лагард стала первой женщиной, которая возглавила МВФ (с 2011 года - ред.). В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.

Ранее президент Зеленский заявил, что в Украине готовится большая приватизация.