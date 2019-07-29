В Судане во время акции протеста расстреляли пять студентов, сообщает Anadolu.

Известно, что снайперы открыли огонь по протестующим в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан.

Кроме того, несколько человек пострадали в результате насилия.

Читайте также В Мексике застрелили известного диджея

Правоохранителям пока не удалось узнать, кто стрелял.

Акция проводилась с целью давления на переходной военный совет Судана, который обещал передать власть гражданской администрации.

Раньше сообщалось о том, что под Николаевом застрелился военный. А также подросток прострелил брату ногу.