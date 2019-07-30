Заседание Генассамблеи ООН: Зеленский выступит со спичем [ Редактировать ]
На следующем заседании Генеральной Ассамблеи ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.
Известно что, лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну Генассамблеи с 24 по 30 сентября в ходе обсуждения общеполитических вопросов высокого уровня.
В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
Первым среди глав государств традиционно выступит Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой первой Генассамблее 1946 года вначале взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны - Дональд Трамп.
В канцелярии генсека ООН акцентировали, что план выступлений - ориентировочный и еще может измениться.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский требовал уволить главу полиции Днепропетровской области. А также Зеленский назначил внештатного советника.
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