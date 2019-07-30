Жизнь и судьба человека зачастую зависит от даты его рождения. Интересно, что любая дата сопровождается определенным значением по разным гороскопам. Так, мы предлагаем вам узнать, кто вы по цветочному гороскопу:

Лотос (13 декабря - 22 декабря)

Людей-лотосов отличает нестандартное поведение, неординарное мышление, которое спасает их там, где все остальные попадают в тупик и опускают руки.

Эдельвейс (23 декабря - 31 декабря)

Люди-эдельвейсы никогда не страдают от одиночества или от недостатка поддержки. В их окружении всегда найдутся люди, которые будут рады с ними дружить. Их дружба очень ценится, потому что эдельвейсы - надежные и щедрые люди.

Горечавка желтая (1 января - 10 января)

Люди-эдельвейсы никогда не страдают от одиночества или от недостатка поддержки. В их окружении всегда найдутся люди, которые будут рады с ними дружить. Их дружба очень ценится, потому что эдельвейсы - надежные и щедрые люди

Чертополох (11 января - 20 января)

Все, кто родился под этим знаком, энергичны, разговорчивы, торопливы. Они любят быть в центре внимания и разными способами пытаются выделиться в толпе. Такие люди склонны переоценивать свои возможности, они часто берутся за задания, которые невозможно выполнить, но так же часто от этих заданий отказываются, поняв их сложность и непосильность.

Бессмертник (21 января - 31 января)

Люди, родившиеся под знаком бессмертника, неприхотливы, не ценят материальных благ. В быту они всегда довольствуются малым, ведут почти спартанский образ жизни. Также их отличает врожденная тяга к спорту и здоровому образу жизни.

Омела (1 февраля - 10 февраля)

Родившиеся под этим знаком всегда таят в себе загадку, они обаятельны, грациозны, изящны. Эти люди очень чувствительны, они не представляют себе жизни без комфортных условий. Такие люди не привыкли тяжело работать. Они сообразительны, но используют свои умственные способности, чтобы манипулировать другими и заставлять других работать.

Красавка (11 февраля - 19 февраля)

Часто люди, рожденные под знаком этого прекрасного цветка, наделены привлекательной внешностью и отзывчивым характером. Они обладают острым умом и проницательностью, что позволяет им найти общий язык с совершенно незнакомым человеком.

Мимоза (20 февраля - 29 февраля)

Мимоза - очень нежное и чувствительное растение. В темноте оно складывается и опускается от малейшего прикосновения или другого раздражения. Люди, которые соответствуют мимозе по цветочному гороскопу, обладают всеми отличительными качествами цветка. Их чувствительность всегда выше, чем у других, поэтому таких людей легко задеть, расстроить, вывести из равновесия. Они обладают таким важным качеством, как трудолюбие.

Мак (1 марта - 10 марта)

Мак - не только красивый, но и опасный цветок. Всем известно, что из мака делают снотворное и наркотики. Человек-мак тоже способен одурманивать окружающих, окутывать их сладкой дымкой своих слов.

Лилия (11 марта - 20 марта)

Лилия - красивое имя для девушки, прекрасное название для цветка. Лилия - это лунный цветок, говорят, он таит в себе тайну, которую можно попробовать разгадать только во время полнолуния. Если человек по цветочному гороскопу лилия, он обязательно будет прибегать ко лжи для достижения успеха, умело манипулировать противоположным полом для получения выгоды.

Наперстянка (21 марта - 31 марта)

Люди-наперстянки никогда остаются в дураках, они способны быстро и четко размышлять, находить рациональное решение всех задач, которые им задает судьба. Они всегда логичны, редко совершают ошибки. Но при этом среди наперстянок попадется довольно много талантливых людей

Магнолия (1 апреля - 10 апреля)

Люди-магнолии знают, если их ценят, поэтому они очень осторожно выбирают себе знакомых, стараются общаться только с теми, кто хорошо к ним относится и не способен на подлость. В свою очередь, рожденные под знаком магнолии не жалеют сил и средств, если их друг попал в беду и ему срочно нужна помощь.

Гортензия (11 апреля - 20 апреля)

Людей-гортензий любят в любой компании. Они раскованные, дружелюбные, веселые, любят погулять, не пропускают ни одного праздника и застолья. Так же, как ходить в гости к друзьям и знакомым, они обожают устраивать праздники у себя дома.

Георгин (21 апреля - 30 апреля)

Георгины любят выставки, симфонические концерты, пьесы, высокое искусство и классическую музыку. Они стараются быть перфекционистами во всем, поэтому всегда недовольны собой, стараются достичь большего и лучшего и того же требуют от близких.

Ландыш (1 мая - 10 мая)

Ландыши всегда вызывают только положительные эмоции. Этот нежный цветок олицетворяет красоту и ранимость природы. Люди, родившиеся под этим знаком, авансом получают качества, которые другим даются после многих лет упорного труда. Люди-ландыши умны, красивы, щедры. Их доверчивость многим импонирует, но для самих ландышей часто становится причиной бед, когда ею пользуются мошенники и беспринципные люди.

Портулак (11 мая - 21 мая)

Обычно тем, кто родился под знаком портулака, сложно чего-то добиться в жизни. Судьба часто неблагосклонна к ним, чинит разные препятствия, чтобы не дать им спокойно пройти свой путь до конца. Человек-портулак знает свой потенциал и свои возможности, но из-за невезения редко их реализовывает. Его характер, как правило, отталкивает окружающих, он очень замкнут, не способен полностью доверять людям.

Ромашка (22 мая - 31 мая)

Коллеги обходят ромашек стороной, боятся переходить им дорогу, потому что знают, что их козни чреваты увольнением и штрафами. Это позволяет ромашкам всегда быть успешными на том поприще, которое они выберут для карьеры.

Колокольчик (1 июня - 11 июня)

Человек-колокольчик не любит рисковать, не любит ситуации, в которых нужно проявлять свои сильные стороны, бороться за успех. Такие люди предпочитают, чтобы в жизни ничего радикально не менялось, чтобы у них была крепкая опора. Они никогда не пытаются поймать журавля, им всегда достаточно маленькой синички.

Маргаритка (12 июня - 21 июня)

Человек-маргаритка любит домашний уют, тишину, спокойствие. Он из тех людей, которые предпочитают наблюдать за игрой и за кого-то болеть, а не участвовать и бороться за выигрыш. Если такой человек и играет какую-то роль, то, как правило, это роль сплетника.

Тюльпан (22 июня - 1 июля)

Тюльпаны (и мужчины, и женщины) ценят свободу, они категорически против каких бы то ни было привязанностей, любых видов зависимости. Они открытые, никогда не пытаются скрыть правду, какой бы неприятной она ни была.

Кувшинка (2 июля - 12 июля)

Человек-кувшинка уверенно чувствует себя на работе, он почти никогда не конфликтует со своими коллегами. Но карьера его не сильно заботит, он не привык руководить людьми и брать на себя ответственность лидера.

Фиалка (13 июля - 23 июля)

Друзья любят фиалок, потому что они не болтливы, никогда не раскрывают чужие тайны, даже, если их пытаются заставить это сделать. Чтобы обеспечить себе поддержку сильного человека, фиалка готова оставаться в его тени, быть его безмолвной игрушкой. Но в тени такие люди надолго остаются редко. Когда фиалки чувствуют в себе силы и не видят угрозы, они выходят на солнце, показывают, чего стоят, и берут то, что хотят.

Шиповник (24 июля - 2 августа)

Шиповник – это «дикая роза». Если на него пытаться надавить, повлиять, он проявляет строптивость и необузданность. Но если постараться найти к нему подход и подружиться, можно разглядеть внутри добрую душу и щедрое сердце. Люди, родившееся под этим знаком, не боятся жизненных ловушек, они смело смотрят в глаза опасности. Ради защиты своих принципов такие люди готовы стоять насмерть.

Подсолнух (3 августа - 12 августа)

Люди-подсолнухи настроены добиться успеха во что бы то ни стало. Они ставят заоблачные цели, но способны их достичь благодаря настойчивости и трудолюбию.

Роза (13 августа - 23 августа)

Роза – цветок, который всегда затмевал все остальные цветы. Люди, родившееся под знаком розы, тоже никогда не теряются среди серой массы, всегда вырываются вперед, на первые места. Человек-роза хочет многого и ради этого готов постоянно работать над собой, не покладая рук.

Дельфиниум (24 августа - 2 сентября)

Люди, родившееся под знаком дельфиниума, никогда не стараются выделяться и обращать на себя внимание. Человек-дельфиниум скромный, нетребовательный, спокойный. Он не привык полагаться на чью-либо помощь, всегда рассчитывает на себя.

Гвоздика (3 сентября - 11 сентября)

У гвоздик прямой характер. Если есть острый угол, который мешает гвоздике двигаться дальше, она не будет его обходить, пойдет напролом, даже если уверена, что поранится. Этот угол человек-гвоздика, скорее всего, обломает, чтобы не мешал другим. Поэтому на пути такого человека опасно находиться. Кто пробовал противостоять гвоздике, никогда не решится на подобное вновь.

Астра (12 сентября - 22 сентября)

Астры стремятся как можно скорее завести семью, построить собственный дом и наполнить его теплом и уютом. Как правило, найти вторую половинку им довольно легко, и они заполучают именно того человека, о котором мечтали. От человека-астры тяжело уйти, сложно лишиться его заботливости, его рационального мышления, которое всегда находит ответ на любой вопрос.

Вереск (23 сентября - 3 октября)

Все, кто родился под знаком Вереска, отличаются от окружающих своей утонченностью. Они немного говорят, но много делают. Если они начинают какое-то дело, то закончить его стараются с блеском, лучше всех. Человек-вереск - это специалист, который быстро учится и бесконечно совершенствуется. Он оттачивает свои навыки и становится незаменимым. Он мастер своего дела, практически идеальный работник.

Фрезия (24 октября - 2 ноября)

Люди-фрезии в школе всегда остаются на дополнительные занятия, а на работу согласны приходить, когда все остальные предпочитают наслаждаться выходными и праздниками. Они - типичные трудоголики.

Орхидея (3 ноября - 12 ноября)

Орхидеи делают выбор для сильных людей, всегда проявляют свою твердость и принципиальность, иногда серьезно травмируя при этом близких. Они считают, что цель оправдывает средства, поэтому никогда не жалеют о своем решении и получают от жизни то, что им нужно.

Пион (13 ноября - 22 ноября)

Пионы не слишком сдержанные, и это часто становится причиной их бед. Им не стоит слишком доверять людям и распространяться о своих планах, сдержанность позволит им всегда находиться "на коне". У них есть масса положительных качеств: выносливость, трудолюбие, снисходительность. Благодаря им они успевают все выполнять на работе и дома.

Гладиолус (23 ноября - 2 декабря)

Гладиолусы не отличаются какими-то сверхспособностями. Они не ищут источник альтернативного топлива и не пытаются получить Нобелевскую премию, они проводят жизнь в поисках себя. Они не могут понять, для чего они родились, что станет смыслом их существования. Их увлечения меняются очень быстро.

Одуванчик (3 декабря - 12 декабря)

Одуванчики не привыкли находиться в одиночестве, они всегда ищут толпу, которая будет обращать на них внимание. Чтобы быть в центре внимания, люди-одуванчики выбирают модную одежду ярких цветов. За внимание к своей персоне они иногда могут дорого заплатить. Некоторые считают их внешность и поведение слишком нетрадиционными, не подходящими для общества и даже отвратительными.

Раньше сообщалось о том, кто вы по цыганскому и еврейскому гороскопах.