Жуткий взрыв в Афганистане: более 30 человек погибли [ Редактировать ]
В Афганистане из-за взрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, сообщают местные СМИ.
Известно, что инцидент произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул - Герат - Кандагар.
Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом женщина подорвалась на гранате. А также в Китае взорвался газовый завод.
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