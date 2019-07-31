Новолуние в августе произойдет дважды - 1 августа и 30 августа. Это идеальное время, чтобы перезагрузиться и поставить новые грандиозные цели. Новолуние 1 августа 2019 года пройдет в 06 часов 11 минут. Что ждет каждый знак зодиака в Новолуние, узнайте в нашем материале.

Овен

Овнам в новолуние рекомендуется поменьше мечтать и прилагать больше усилий для реализации своих желаний. Помните, что ваши знакомые ждут от вас конкретных действий. В делах сердечных постарайтесь быть для своего партнера настоящей опорой и поддержкой.

Телец

Тельцов в новолуние 1 августа ждет удача. Луна во Льва принесет вам везение в карьерных начинаниях и личной жизни. От вас требуется только правильно распределить свои силы и время.

Близнецы

Для Близнецов новолуние - время открытия в себе скрытых талантов. К тому же этот период гарантирует для вас успех в сердечных делах. Смело флиртуйте и влюбляйтесь - вам наверняка ответят взаимностью.

Рак

Раки могут смело приступать к любым начинаниям - как на личном фронте, так и в рабочей сфере. Если вы давно откладывали на потом серьезное дело - время взяться за него сейчас - звезды вам помогают.

Лев

Львам в новолуние астрологи советуют отбросить скромность во всех делах и не бояться показывать себя во всей красе. Проявляйте инициативу, обращайте на себя внимание - и вы будете вознаграждены. Смело занимайтесь творческой или исследовательской деятельностью.

Дева

Для Дев август - месяц профессионального успеха. Ваше время для признания пришло, поэтому смело беритесь даже за самые сложные дела. Если вам поступят предложения по работе - рассмотрите их, одно из их наверняка будет выигрышным.

Весы

Для Весов новолуние 1 августа - старт новой жизни. Ваша личная жизнь и профессиональная деятельность полностью обновятся. Однако, в этот период Вам стоит рассчитывать только на себя.

Скорпион

У Скорпионов будет непростой день - вам придется много работать, и не все усилия могут быть должным образом отмечены. Однако, не унывайте - качественная работа и боевой дух принесут свои плоды, и вы будете вознаграждены больше, чем планировали изначально.

Стрелец

Если вы занимаетесь спортом, этот день ваш - Стрельцов ждут всяческие награды и успех. Это касается не только спорта - удача будет сопутствовать тем, кто готов по-спортивному соревноваться, много работать и признавать ошибки.

Козерог

Козерогов, планирующих переезд, ждут хорошие новости - начните его в новолуние, и у вас все пойдет как по маслу. Будьте также готовы получить очень заманчивое предложение от знакомого или случайного человека.

Водолей

Новолуние - успешное время для Водолеев, особенно для тех, кто активно участвует в общественной жизни, работает над своей карьерой и личностным ростом. Будьте готовы получать награду за свою деятельность и принимайте ее с достоинством.

Рыбы

В этот период Рыбы окажутся в центре внимания - смело делитесь опытом и доступной информацией. Тем, чья работа связана с литературой или журналистикой, следует сосредоточиться на изучении иностранных авторов.

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