На Вінничині під час руху спалахнула електричка. Сталося у потязі "Козятин - Жмеринка". Зайнялося в останньому вагоні.

За даними ДСНС, людей всередині у цей час не було. Машиністам вдалося вчасно евакуювати пасажирів. Вагон негайно відчепили. За чверть години рятувальники ліквідували пожежу.

В "Укрзалізниці" розпочали службове розслідування. Причину займання встановлюють фахівці.