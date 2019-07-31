На Вінничині під час руху спалахнула електричка (відео) [ Редактировать ]
На Вінничині під час руху спалахнула електричка. Сталося у потязі "Козятин - Жмеринка". Зайнялося в останньому вагоні.
За даними ДСНС, людей всередині у цей час не було. Машиністам вдалося вчасно евакуювати пасажирів. Вагон негайно відчепили. За чверть години рятувальники ліквідували пожежу.
В "Укрзалізниці" розпочали службове розслідування. Причину займання встановлюють фахівці.
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