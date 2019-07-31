Какие девушки чаще болеют раком [ Редактировать ]
Врачи сделали сенсационное заявление. Оказывается, что высокие девушки гораздо чаще сталкиваются с онкоболезнями, пишет Clutch.
Специалисты решили проверить, связан ли рост женщины с риском развития рака кожи, груди, кишечника, матки, почек, щитовидной железы и яичников, а также множественной миеломы (рака крови).
Оказалось, что на каждые дополнительные 10 см (средний рост 170) риск заболеть раком почек, щитовидной железы, крови и толстой кишки возрастает на 13-17%, а раком груди, матки, яичников и кишечника на целых 23-29%.
Параллельно с этим специалисты проводили исследование о влиянии лишнего веса на риск развития опухолевых процессов. Как оказалось, избыток массы тела намного безопаснее, чем высокий рост.
Ранее мы писали, какой напиток провоцирует рак.
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