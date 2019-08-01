"Словно слуга": Лорак возмутила поклонников фото с возлюбленным [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз певица показала фото с новым возлюбленным.
На снимке Каролина позирует на камеру, а бойфренд, приобнимая ее, прячет голову под кепкой.
Новая фотография артистки вызвала бурю комментариев в сети: "Он ей не пара, как пародистая красавица и дворняжка", "Смотрится как ваш слуга", "Красивая пара", "Самые-самые🖤 Счастья вам!", "Какой жених такая и Ани стала".
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Раньше сообщалось о том, что бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым они расстались в конце января этого года, поделился с подписчиками видео с новой возлюбленной. А также Каролина опубликовала в своем Instagram свежее фото, где продемонстрировала смену имиджа.
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