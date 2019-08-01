МОЗ тимчасово припинило фінансувати лікування українців, хворих на рак, за кордоном. Мовляв, гроші будуть лише із 2020 року. За статистикою щодня в Україні стає на десять онкохворих більше. Про один із таких випадків - розповість Лариса Зубенко.

Шестирічний Кирило п'ять років свого життя провів у лікарні. Коли хлопчику було трохи більше, ніж півроку, йому поставили діагноз - рак крові. Після курсу хіміотерапії недуга тимчасово відступила. Та за декілька місяців стався рецидив. Кирила знову пролікували, та марно. У березні цього місяця хлопчик потрапив до лікарні втретє.

"Пункции делают, уколы, катеторы капают химии разные".

Хвороба прокинулася в організмі дитини вдруге, тож звичайної хіміотерапії вже недостатньо, впевнені лікарі. Потрібна трансплантація кісткового мозку від неродинного донора.

"Он прошел уже 5 интенсивных химиотерапевтических блоков, находится в состоянии полной костно-мозговой ремиссии, могу сказать, что единственным радикальным методом излечения для этого ребенка от неродственного донора", - говорить Олена Гальчинська, лікар блоку інтенсивної хіміотерапії Київського обласного онкологічного диспансер.

Оскільки такі операції в Україні досі не проводять, мати Кирила знайшла клініку у Польському Бидгощі. Тамтешні лікарі погодилися допомогти лише за умови повної передоплати - 134 тисячі євро.

"За два рецидиви це єдиний шанс на майбутнє життя ми змушені звертатися до небайдужих українців, які і так кілька років підтримували нас фінансово, тому що це дуже дорого, дуже тяжко, родина вже виснажена, скоро буде п'ять років, як ми боремся з цією недугою в Україні просимо допомогти нам зібрати в короткі терміни ці кошти, бо я розумію, що мені немає звідки їх взяти", - говорить Наталя, мати Кирила.

По допомогу родина звернулася до благодійного фонду "Таблеточки".

"Это очень большая сумма для одной семьи. Для мамы Кирилла - Наташи. А для большого количества людей эта сумма уже не такая большая. любой взнос, любое пожертвование - 5,20, 100 грн приближают Кирюшу к поездке в Польшу, где он может победить рак, победить болезнь", - говорить Світлана Пугач, виконавчий директор благодійного фонду "Таблеточки".

Допомогти Кирилу можете і ви: