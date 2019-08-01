Шестирічний Кирило потребує операції із пересадки кісткового мозку [ Редактировать ]
МОЗ тимчасово припинило фінансувати лікування українців, хворих на рак, за кордоном. Мовляв, гроші будуть лише із 2020 року. За статистикою щодня в Україні стає на десять онкохворих більше. Про один із таких випадків - розповість Лариса Зубенко.
Шестирічний Кирило п'ять років свого життя провів у лікарні. Коли хлопчику було трохи більше, ніж півроку, йому поставили діагноз - рак крові. Після курсу хіміотерапії недуга тимчасово відступила. Та за декілька місяців стався рецидив. Кирила знову пролікували, та марно. У березні цього місяця хлопчик потрапив до лікарні втретє.
"Пункции делают, уколы, катеторы капают химии разные".
Хвороба прокинулася в організмі дитини вдруге, тож звичайної хіміотерапії вже недостатньо, впевнені лікарі. Потрібна трансплантація кісткового мозку від неродинного донора.
"Он прошел уже 5 интенсивных химиотерапевтических блоков, находится в состоянии полной костно-мозговой ремиссии, могу сказать, что единственным радикальным методом излечения для этого ребенка от неродственного донора", - говорить Олена Гальчинська, лікар блоку інтенсивної хіміотерапії Київського обласного онкологічного диспансер.
Оскільки такі операції в Україні досі не проводять, мати Кирила знайшла клініку у Польському Бидгощі. Тамтешні лікарі погодилися допомогти лише за умови повної передоплати - 134 тисячі євро.
"За два рецидиви це єдиний шанс на майбутнє життя ми змушені звертатися до небайдужих українців, які і так кілька років підтримували нас фінансово, тому що це дуже дорого, дуже тяжко, родина вже виснажена, скоро буде п'ять років, як ми боремся з цією недугою в Україні просимо допомогти нам зібрати в короткі терміни ці кошти, бо я розумію, що мені немає звідки їх взяти", - говорить Наталя, мати Кирила.
По допомогу родина звернулася до благодійного фонду "Таблеточки".
"Это очень большая сумма для одной семьи. Для мамы Кирилла - Наташи. А для большого количества людей эта сумма уже не такая большая. любой взнос, любое пожертвование - 5,20, 100 грн приближают Кирюшу к поездке в Польшу, где он может победить рак, победить болезнь", - говорить Світлана Пугач, виконавчий директор благодійного фонду "Таблеточки".
Допомогти Кирилу можете і ви:
по теме
Рідкісний вид раку: Станіслав із Тернопільщини потребує термінової допомоги
Хлопець потребує допомоги - у нього діагностували рідкісний вид раку
Девятилетняя Вика нуждается в дорогостоящей операции
9-летней девочке Виктории Павлик из села Скобелка Гороховского района срочно собирают средства на лечение. На операцию за рубежом необходимо 100 000 долларов.
Німеччина запроваджує обов'язкову вакцинацію для школярів від кору
Щеплення від кору - як перепустка до навчального закладу. Що загрожує порушникам?
Центр "Колиски надії" за допомоги фонда Віктора Пінчука рятує життя передчасно народженим дітям у Луцьку
Центр допомоги передчасно народженим дітям відкрили в Луцьку. Заклади "Колиски надії" працюють також в інших містах України, де рятують життя малятам-поспішайкам
Маленький Назар зі Львівщини потребує термінового пересадження нирки
Кілька років тому таку саму операцію, коштом родини, зробили його старшій рідній сестрі. Грошей на ще одну трансплантацію - багатодітна сім'я не має