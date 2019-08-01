В Ужгороді подорожчав проїзд у маршрутках. Тепер жителі Закарпаття платитимуть стільки ж, як у столиці. Чи обгрунтована така вартість? Розкаже Мар'яна Мартин.

Плюс дві гривні. Від сьогодні ужгородцям доведеться платити за проїзд 7 гривень. Містяни погрожують - влаштувати перевізникам бойкот.

"Будемо ходити пішком", - говорить Ірина, жителька Ужгорода.

"Я була в Одесі, я їхала півтори години за 7 грн. А в Ужгороді 10 хвилин за сім гривень", -- говорить Олена Якубовська, жителька Ужгорода.

Востаннє в місті піднімали ціну минулого року. Тоді вартість із чотирьох гривень зросла до п'яти. ужгородці вважають таке рішення необґрунтованим. Кажуть ціна не відповідає якості. Маршруток із кондиціонерами в місті лише 10. Інші 134 автобуси обшарпані як ззовні, так і в середині.

"По моєму, даже п'ять гривен дорого для цих маршруток . Це просто шото з чемто, коли ти їдеш, і тобі дощ на голову капає - з зонтиком треба заходити стояти чи як?. Їхати. Літом тоже як в сауні", - говорить Вікторія, жителька Ужгорода.

Перевізники розповідають, уже другий рік не оновлюють транспорту, бо не мають грошей. Здорожчали ціни на пальне, на запчастини. 40% пасажирів пільговики. А міська рада не виплачує в повному обсязі коштів за їх перевезення.

"В минулому році по факту було профінансовано тіки, чуть менше 50 відсотків від наданих послуг перевізники звернулися ще в жовтні минулого року коли, якщо пам'ятаєте різко зросли ціни на палитво і з того часу це питання весь час перекладувалося", - говорить Володимир Козун, керівник АТ "Ужгородське АТП".

Із необхідних 30 мільйонів перевізникам повернули лише третину. Міський голова каже, платять скільки можуть. Та наголошує - 7 гривень наразі оптимальна ціна.

"Протягом року ми звичайно зупиняли цей процес щодо підняття цін, тому що ми розуміємо що це і соціальна напруга і фактично це здорожчення послуг і це десь ми частково зализомо в кишеню громадянам нашого міста в декого виходила вартість розрахунку 8-9 гривень управління нашої економіки провело відповідну роботу також", - говорить Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода.

Тим часом ужгородці вже зареєстрували петицію та просять скасувати здорожчання проїзду.

"Зібрали 900 підписів людей які проти підняття тарифів і ми несемо здавати в міську раду", - говорить Власта Рейпаші, громадська активістка.

Звернення активістів зареєстрували. Розглянуть його на найближчому засіданні виконавчого комітету.