Цены на нефть резко рухнули [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок стремительно падают на фоне решения Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов 1 августа.
Так, по состоянию на 20:30 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $4,57 (7,03%) - до $60,48 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалилась на $4,60 (7,85%) - до $53,98 за баррель.
Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,50 в пользу Brent.
Раньше сообщалось о том, что курс доллара начал расти. А также средняя зарплата украинцев достигла нового максимума.
по теме
Курс валют на 2 августа: доллар продолжает расти
НБУ установил официальный курс валют на 2 августа
Киевское метро откажется от "зеленых" карточек
В метро Киева откажутся не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек,
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах получают больше
Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 года достигла 10 783 грн
Курс валют: доллар обвалился до рекордного минимума
Национальный банк Украины на 30 июля 2019 года установил официальный курс доллара
Биткоин: курс криптовалюты резко взлетел
Во вторник, 30 июля, курс самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), резко вырос