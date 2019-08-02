Двое мужчин напали на парня и начали душить посреди улицы [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, в Днепре на улице Курчатова двое злоумышленников напали на 20-летнего парня, начали душить, а потом отобрали мобильный телефон. После содеянного мужчины скрылись, передает "Информатор".
Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 34-летний местный житель и 43-летний ранее судимый мужчина. Их доставили в Днепровское отделение полиции.
По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Мужчинам сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Пострадавший выжил.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина обнаружила труп соседа, а также украинского туриста зверски убили во время похода.
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