В среду, 31 июля, в Днепре на улице Курчатова двое злоумышленников напали на 20-летнего парня, начали душить, а потом отобрали мобильный телефон. После содеянного мужчины скрылись, передает "Информатор".

Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 34-летний местный житель и 43-летний ранее судимый мужчина. Их доставили в Днепровское отделение полиции.

Читайте также В Днепре жена нашла окровавленного мужа

По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчинам сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Пострадавший выжил.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина обнаружила труп соседа, а также украинского туриста зверски убили во время похода.