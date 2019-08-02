Самый высокий уровень: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 2 августа в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"2 августа в южных, большинстве восточных, центральных и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пятницу, 2 августа, погода в Украине станет еще прохладней. Дожди пройдут в западных областях и на Севере, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях.
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