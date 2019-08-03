В субботу, 3 августа, в Киеве на проспекте Павла Тычины, 16 произошел трагический инцидент. Девушка выпала из окна многоэтажки. От удара пострадавшая скончалась на месте события, передает "Информатор".

На вид погибшей было не более 30 лет. Рядом с телом девушки правоохранители обнаружили ее сумку. Позже сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения. На них зафиксировано, что она долгое время пыталась попасть в подъезд жилого дома. Дверь ей открыли через время, а позже девушка упала с высоты.

Точные причины трагедии на данный момент неизвестны. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, карета скорой помощи и следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливаются.

Фото: Информатор

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