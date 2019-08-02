В пятницу, 2 августа, США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который означал завершение "холодной войны". Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния "холодной войны".

Ранее сообщалось, что США вводят новые санкции против России.