В Киеве во дворе дома на проспекте Мира пьяный мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента были ранены двое женщин и мужчины, их госпитализировали с огнестрельными ранениями различных частей тела. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Киева.

По предварительной информации, 32-летняя местная жительница выгуливала собаку, который начал лаять на пьяного мужчину. Между ними началась словесная перепалка.

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Однако, когда вмешались мужчина и женщина, которые проходили мимо, злоумышленник разозлился, достал пистолет, предположительно - травматический, и сделал несколько хаотичных выстрелов. В результате 44-летнюю и 32-летнюю женщин и 27-летнего мужчину госпитализировали.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств конфликта. Также правоохранители полицейские провели тест для установления состояния опьянения мужчины: Драгер показал 2,02 промилле.

С места происшествия эксперты изъяли оружие, которое отправят на экспертизу.

"По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Черновцов произошла перестрелка.