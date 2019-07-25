В Киеве мужчина в крови начал стрелять по толпе (фото) [ Редактировать ]
В четверг ночью, 25 июля, в Оболонском районе Киева, по адресу улица Маршала Малиновского, 4в, компания из двадцати человек распивала алкоголь. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет, сообщает "Информатор".
По словам очевидца, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.
Свидетели говорят, что пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз.
Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в запорожском кафе произошла стрельба, а также в Киеве во дворе обстреляли автомобиль.
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