Иранский Корпус стражей исламской революции захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились семь членов экипажа, они были задержаны.

Экипаж обвинили в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника приговорили к смертной казни.