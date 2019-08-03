Показове покарання. Євросоюз не підтримав рішення США запровадити санкції проти очільника іранської дипломатії. Вузол міжнародних протиріч затягується міцніше.

Усі подробиці знає Ірина Іванова.

Про рішення Вашингтона - шкодують, діалог з Іраном - продовжать. Євросоюз через офіс Федеріки Могеріні озвучив свою позицію щодо санкцій США проти керівника іранського МЗС Джавада Заріфа. Американський Мінфін вніс дипломата до чорного списку, що передбачає заморожування його активів на території США та заборону на в'їзд.

Свою позицію у Вашингтоні пояснили тим, що вважають Заріфа міжнародним втіленням іранського режиму, який веде пропагандистські та дезінформаційні кампанії на підтримку ядерної програми Ірану, балістичних ракет і терористичних мереж. Сам Заріф відреагував на новину з іронією. Мовляв, ніякого майна у США не має, та й Бродвеєм не гуляє. У Тегерані дії Вашингтона вважають безвідповідальними.

"США демонструють дитячу поведінку. Вони щодня заявляють, що хочуть переговорів, без жодних передумов, що готові у будь-який час говорити з урядом Ірану, і водночас накладають санкції на міністра закордонних справ", - заявив Хасан Рухані, президент Ірану.

Джавад Заріф - досвідчений дипломат, випускник американських вишів, колишній постійний представник Ірану в ООН. Зараз цей поміркований політик фактично є єдиним представником Ісламської Республіки на міжнародній арені та переговорником з країнами Заходу.

Заріфа називають архітектором ядерної угоди з боку Тегерану, укладеної 2015 року між Іраном та шісткою країн, до якої увійшли США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай та Росія. За її умовами, Тегеран обмежив свою ядерну діяльність в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Договір у такому вигляді протримався до 2018 року, поки адміністрація новообраного президента Трампа не назвала його умови "жахливими". США вийшли з угоди, запровадили свої санкції проти Ірану і не мають наміру на цьому зупинятися. Вашингтон хоче нової угоди - на більш жорстких умовах.

"Запровадження санкцій було дуже ефективним, і ми їх посилимо. Ми не дамо Ірану ресурсів для просування ядерної програми, яка загрожує світові", - наголосив Майкл Помпео, державний секретар США.

В Ірані теж не стали терпіти нехтування умовами договору. Тегеран зняв із себе частину зобов'язань. З вересня обіцяє зняти ще більше. Адже один із підписантів угоди - Вашингтон - порушив свої зобов'язання. Європа в цій ситуації виявилася безсилою: ані переконати США, ані втримати Іран у рамках договору.

"Ми ведемо переговори з кількома країнами. Обговорюємо надані пропозиції, але вони незбалансовані. Ми їх не приймемо. І переможемо в цьому протистоянні. У мене немає жодних сумнівів", - наголосив Хасан Рухані, президент Ірану.

Ще один конфлікт між Іраном і Заходом розгортається на морі. Тегеран і Лондон утримують у заручниках танкери один одного. Лондон категорично відмовився від обміну. У королівстві пояснюють: нечесно віддавати законно затриманий іранський танкер за незаконно захоплений у Перській затоці британський. У Тегерані логіка - дзеркальна.

На цьому тлі США висувають ідею міжнародного військового патрулювання в Ормузькій протоці, яка поки ще не отримала одностайної підтримки в Європі.