Вони нелегальні і їх дедалі більшає. Стихійні наливайки заполонили українські міста. Дешевий сурогат можна придбати чи не на кожному кроці. Чому? І як із цим боротися? Розкаже Жанна Дутчак.

"Давайте бутилку, витягуйте бутилки на вулицю, виливайте. То що є виливайте. Бачите у них тут окультурена така точка. По чому продаєте? - Я не продаю, я п'ю".

Такі облави працівники Івано-Франківської муніципальної варти влаштовують мало не щодня. "Випивних точок", або ж генделиків, як називають їх місцеві, по місту сотні - у магазинах, на ринках, і навіть у підвалах будинків. Зупинка громадського транспорту, поруч - кілька кіосків. Не так давно в одному з них працювала наливайка. Від клієнтів не було відбою. Любителі дешевої оковитої організували справжній притон у дворі будинку.

"Тут завжди був ажіотаж. А там нижче валялися люди які не могли стояти на ногах", - говорить Ігор Дебенко, депутат обласної ради, житель Івано-Франківська.

Щоб дізнатися чи легально працює заклад, чоловік навідався туди як клієнт. Замовив чарку й зажадав від продавчині показати документи на збут спиртного. Коли Та відмовила - викликав поліцію.

"Вона почала всіляко відмежовуватися, що вона не продавала, що вона взагалі цим не займається мене здивувало що ціна була в два три рази дешевша ніж ціна в магазині. Я вже не кажу про кафе чи ресторани", - говорить Ігор Дебенко, депутат обласної ради, житель Івано-Франківська.

Під тиском "наливайку" врешті закрили. Але згодом поруч з'явилися інші. Бо ж де попит там і пропозиція.

"То є конкуренція. Є тут, є на Тролейбусні, є на Цілевича ті точки. Там шастають. Я там бачу кожен день. Наливають сто грам, п’ятдесят", - говорить Богдан Озарко, житель Івано-Франківська.

Щотижня в місті виявляють близько півсотні літрів підпільного алкоголю. Скільки сурогату тим часом встигають продавати не знає ніхто.

"Ми неодноразово передавали швидкій людей із отруєнням сурогатним алкоголем. Ми за тиждень декілька чоловік передаєм швидкій. частково втрата зору буває від цього", - говорить Андрій Кабанов, заступник начальника відділу охорони публічного порядку КП "Муніципальна варта".

Попри систематичні рейди боротьба з "наливайками" малоуспішна. На місці закритих - умить облаштовують нові. Усе через надто м'яке покарання: за торгівлю фальсифікатом - штраф кілька сотень гривень.

"Цю точку скільки разів закривали? - Ой вам приблизно не скажу, там до сотні вже може дойти. На них вже і викликали поліцію, і складали протокол за продаж не акцизного алкоголю. Вони закриваються і через деякий час бувало вертаємось через дві голини а вони знову відкриті", - говорить Антон Кожушок, головний інспектор відділу охорони публічного порядку КП "Муніципальна варта".

У міській раді підрахували: через діяльність таких закладів - недоотримає цьогоріч значну суму коштів і місцевий бюджет.

"Справді є парадоксальний показник, акциз цього року недовиконання відбувається. Щомісця недовиконання в середньому 20 відсотків. 80 відсотків виконується акциз. Хоча я переконани що насправді пити не перестали це означає що збільшилась частка фальсифікату, продажу алкоголю в нелегальний спосіб", - говорить Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.

Частка сурогатного алкоголю на ринку зросла не тільки в Івано-Франківську, а й загалом в Україні. За даними статистики, за останні 10 років - до п'ятдесяти відсотків.