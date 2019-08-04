Ще один проблемний округ - 198. Це у місті Сміла на Черкащині. Сьогодні суд розглядає вже шостий позов від одного з кандидатів попри те, що ЦВК ще два дні тому прийняла остаточний протокол. Подробиці - в наступному матеріалі.

Черкаський окружний адмінсуд. Тут розглядають черговий шостий позов проти окружної комісії про визнання недійсними результатів виборів. Попри те, що ЦВК ще два дні тому прийняла остаточний протокол окружкому.

"По протоколам, я одразу всім членам овк сказала, що помилки там немає. Це не помилка, це так працює система. Цифри там дійсно справжні. Ніяких підтасовок немає. І про наш технічний серверник пояснить на суді. Все пораховано дуже чесно", - говорить Людмила Вишилова, членкиня окружної виборчої комісії №198.

Позивач один із кандидатів у депутати - звинувачує комісію сто дев'яносто восьмого округу в некоректно складеному протоколі результатів виборів. Проте представники комісії кажуть, що все було зроблено правильно.

"Цей протокол виготовлявся за допомогою єдиної інформаційної системи вибори. Існують певні значення,які саме стосують пунктів протоколу на які посилався позивач. Це кількість виборців які взяли участь в голосуванні і відповідно на мою думку, це вплинуло технічним шляхом на відомості", - говорить Олексій Загребний, представник окружної виборчої комісії №198.

Це вже шостий такий позов. Два - було відхилино, три - виграно. Представник іншого кандидата-самовисуванця, який набрав більшість, ствержує, що це навмисне затягування оголошення результатів.

"Частину дільниць перерахували, зараз знову і знову подаються позови про перерахунок такби мовити незгідних кандидатів. Які вважають, що не переміг кандидат Рудик, перемогли то Кармазів, то Д'яченко. І таким чином шляхом подачі позовів намагаються отримати судові рішення знову про перерахунок. І довести, що нібито волевиявлення спотворене, але жолден перерахунок не дав результату того, що якимось чином у великій кількості спотворені результати виборів", - говорить Олександр Руденко, адвокат кандидата в народні депутати Сергія Рудика.

Переможця виборів у сто дев'яносто восьмому окрузі мають оголосити завтра.