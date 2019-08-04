Вишкіл за стандартами НАТО. На Рівненщині штурмовиків готують під керівництвом британців і данців. Для цього прибули півсотні іноземних військовиків. Як тренуються - знають наші кореспонденти.

Прикривати один одного, щоб вижити. Українські бійці вчаться захищатися та нападати за стандартами НАТО. Тактику ведення бою нашим армійцям демонструють іноземні колеги.

"Зайняти зручне положення, автомат не на плече, а більше - на груди. Щоб прикривати бік один одного".

Навчитися влучно стріляти - один з етапів індивідуальної підготовки особового складу за програмою "Орбітал". Цьому навчають українські інструктори. Вони пройшли двомісячні курси у британських королівських піхотинців та отримали сертифікати.

"Контролюйте подих і плавний спуск гачка. Не поспішайте".

Під час вогневої підготовки українські бійці відточують майстерність володіння зброєю. Від того, як влучно військові попадуть у ціль - залежить успіх операції.

Із пристріленою зброєю - можна і в наступ. Штурмують навчальне містечко. Головне завдання зачистити населений пункт від супротивника. Тут не обходиться без травмувань. тож правильно, а головне вчасно накладений на полі бою джгут на рану від кулі - то врятоване життя.

"Людина не може дихати, не може дихати.. Йому дуже складно. Гуд. Перфект".

"Ми тут, щоб допомагати українській армії. Навчаємо тому, як надавати першу допомогу в бойових умовах. Рівень їхньої підготовки доволі високий, і ми тут тільки, щоб змінити якісь незначні моменти, щоб трошки їх покращити", - говорить Надін, стрілець-санітар збройних сил Великобританії.

Цей вишкіл проходять понад тисячу військовослужбовців оперативного командування "захід". За нашими армійцями пильно стежать військові з Данії та Великої Британії. На Рівненський полігон прибули півсотні іноземних колег.

"Місія нашої спільної підготовки дуже важлива. Саме тому було зроблено багато зусиль і виділено доволі велику кількість особового складу - власне для проведення отаких спільних занять тут в Україні. дуже вражений інфраструктурою та матеріальним забезпеченням цього полігону. Зокрема, хотів би відмітити саме стрільбища. Усі підручні для проведення занять засоби також надані в необхідному обсязі", - говорить Пол Чизик, командир роти полку палацової кавалерії Збройних сил Великої Британії.

Якнайбільше практики і менше теорії. Наші бійці, переважна кількість яких загартовані в боях на сході України, навчання проходять залюбки. Кажуть, такий вишкіл дає можливість виживати в реальному бою. А ще підвищити рівень бойової підготовки. британські інструктори за 4 роки вже підготували понад десять тисяч українських військовослужбовців.

"Ми перший раз готовими одиночну підготовку військовослужбовців. З тим, як вони відносяться до цієї підготовки, що вони зацікавлені. Їм інтересно і це не так, що по накатаній, як було: отчитали лекцію, на цьому закінчилось. Дуже більше стараємось робить практики. по рівнянню з 16 роком. Наші іструктора, тоді можна було поставити "одиницю", а на даний час, це їх слова, можна поставити по десятибальной - "вісім". Каже, вже дуже виросли дуже підняли свою кваліфікацію і гарно готують підлеглих", - говорить Олег Бондар, заступник командира навчального батальйону.

Після закінчення курсу учасники отримають сертифікати міжнародного зразка.