В понедельник, 5 августа в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Также синоптики предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 августа ночью в восточных областях порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине после понедельника, 5 августа, до 17 августа прогнозируется сухая, а в конце месяца ожидаются осадки.