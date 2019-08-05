Самый высокий уровень: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Также синоптики предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 августа ночью в восточных областях порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине после понедельника, 5 августа, до 17 августа прогнозируется сухая, а в конце месяца ожидаются осадки.
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