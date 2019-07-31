В Киевской области в Белой Церкви произошел жуткий инцидент. Известно, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в магазине. По предварительной информации, причиной такого поступка стало то, что продавщица не хотела продать алкоголь злоумышленнику, передает "Информатор".

В тот момент, как мужчина во второй раз зашел в магазин, там уже был владелец, который пытался выгнать дебошира. Вооруженный мужчина достал пистолет, направил на хозяина и хотел выстрелить, но у него не получилось. Пытался повторить попытку, как к месту подоспел патруль и напугал пьяного дебошира. Он выбежал, выбросив оружие по дороге.

Злоумышленника все же удалось задержать и найти оружие. Как впоследствии выяснили эксперты, выстрела не произошло из-за неисправности патрона.

Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), части 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Информатор

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