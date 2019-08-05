Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "Радио Свобода".

По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее Зеленский разрешил ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыле.