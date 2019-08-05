Украина просит у США больше Javelin - посол [ Редактировать ]
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "Радио Свобода".
По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.
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