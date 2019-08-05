Уже п'ятий день у Великій Британії рятують дамбу від прориву. Затоплення загрожує цілому селу. На місці працюють рятувальники й військовики. Місцевих жителів відселили і не дозволяють повертатися, доки ситуація кризова. Світлана Чернецька - з подробицями.

23 потужні насоси викачують воду безупину і вдень, і вночі. Що менший рівень у резервуарі, то менше тиску на пошкоджену дамбу. Уже вдалося позбутися половини вмісту. Та лише коли рівень води знизять до чверті, місцевим жителям дозволять повернутися додому. Півтори тисячі людей евакуювали минулої середи.

"Якщо дамбу прорве, селище просто знесе. А біля підніжжя резервуару - школа, усі магазини, послуги там же. А ще залізниця - і так вже поїзди не ходять. Ми відрізані від світу", - говорить Мартін, житель Вейлі Бридж.

На вихідних евакуйованим дозволили повернутися в свої помешкання. По одній людині від родини і лише на 15 хв забрати найнеобхідніше. Адже після прориву дамби - у поспіху люди лишили там ліки, домашніх улюбленців і цінні речі.

"Ми були змушені покинути домівку, бо вона просто на лінії біди. Якщо дамбу прорве, наш дім точно знесе. Я повернулася по бабусин перстень із діамантом. Не можу допустити, аби ми його втратили", - говорить Марго Греєм, жителька Вейлі Бридж.

Ця частина дамби обвалилася під час затяжних дощів. Залило автомобільні стоянки та двори будинків. Військові літаки скинули понад 500 тонн піску для укріплення захисного валу. Інженери навіть проклали дорогу навколо резервуару, щоби трактори, крани та інша техніка мали доступ до води.

"У цьому секторі працюють не лише пожежні служби, а й приватні компанії. Робимо все можливе, аби знизити рівень води. Розподілили насоси вздовж резервуару, щоб викачувати максимально можливу її кількість", - говорить Рон Тавернер командир пожежно-рятувальної частини Західного Йоркширу.

Лише тоді інженери зможуть оцінити весь масштаб проблеми. І, можливо, вдасться встановити причину обвалу частини дамби. Адже вона досі незрозуміла.

Минулого листопада дамбу планово перевіряли, і тоді проблем не виявили. Утім, конструкція - не нова. Її побудували 188 років тому. Рятувальники прогнозують, що операція триватиме щонайменше ще два дні. А ризик прориву й затоплення - досі великий.