В Україні зростає захворюваність на кір [ Редактировать ]
В Україні знову зростає захворюваність на кір. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там закликають робити щеплення дітям до початку навчального року. А також провести спецоперації з вакцинації у регіонах. Детальніше далі.
Висока температура, головний біль, нежить і кашель перші ознаки кору. А за кілька днів з'являється висипання на тілі. Із такими скаргами до медиків тільки за останній тиждень звернулося майже 300 людей. Із них 130 дітей.
Перший за поширенням інфекції - Київ. Тут зафіксували понад 40 випадків захворювання. Далі Вінницька, Чернівецька, Київська та Хмельницька області.
Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація кажуть у міністертві охорони здоров'я. За їхніми даними, лише з початку року на кір захворіло майже 57 тисяч українців, половина з цього числа діти. Від ускладнень за цей час померли 18 людей.
по теме
Кому опасно есть голубику
Все знают, что голубика - полезнейшая ягода, которая богата витаминами
Життя у смітті: як допомогти сусідам-плюшкіним?
Сміття знаходять не лише у річках. Деякі сусіди сотнями кілограмів стягують його до себе в багатоквартирні будинки. Або ж заводять десятки домашніх улюбленців
Хто блокує трансплантацію в Україні?
Чому в Україні, попри обіцянки Міністерства охорони здоров'я, трансплантація і досі не працює?
В Украину идет опасная эпидемия
На Украину надвигается эпидемия дифтерии – острой бактериальной инфекции, которая чревата тяжелыми осложнениями
Вибори на лікарняному ліжку: пацієнти Мукачівської райлікарні завершують голосування
Віддати свій голос прийшли вагітні, пенсіонери, пацієнти після операції. Підвозили до кабінок і виборців на візках