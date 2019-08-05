В Україні знову зростає захворюваність на кір. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там закликають робити щеплення дітям до початку навчального року. А також провести спецоперації з вакцинації у регіонах. Детальніше далі.

Висока температура, головний біль, нежить і кашель перші ознаки кору. А за кілька днів з'являється висипання на тілі. Із такими скаргами до медиків тільки за останній тиждень звернулося майже 300 людей. Із них 130 дітей.

Перший за поширенням інфекції - Київ. Тут зафіксували понад 40 випадків захворювання. Далі Вінницька, Чернівецька, Київська та Хмельницька області.

Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація кажуть у міністертві охорони здоров'я. За їхніми даними, лише з початку року на кір захворіло майже 57 тисяч українців, половина з цього числа діти. Від ускладнень за цей час померли 18 людей.